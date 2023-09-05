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Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблему

Алёна Воронина
5 сентября 2023, 15:15
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Пригожин появился не внезапно, а постепенно увеличивал влияние. Но теперь у людей, что против Путина, может не быть времени "вырастить" нового лидера мятежа.
Владимир Путин, Александр Сотник
Чтобы новый лидер мятежа против Путина появился, его надо вырастить, говорит Сотник/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

По состоянию на это время в стране-агрессоре России нет такой фигуры, которая могла бы возглавить восстание против российского диктатора Владимира Путина. Такую фигуру должны "вырастить" люди, которые против главы Кремля, так же, как они в свое время вырастили владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Но у этих людей может уже не быть времени "вырастить" такого лидера мятежа. Такое мнение высказал журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Как раз той фигуры, которая может организовать и возглавить новый мятеж, я не вижу. Чтобы эта фигура появилась, нужно, чтобы ее вырастили, как вырастили Пригожина. Пригожин же тоже не внезапно появился, как чертик из табакерки. Его долго, в течение года, выращивали" – отметил Сотник.

По его словам, Пригожин постепенно наращивал свое присутствие в информационном поле и усиливал свое влияние.

"Он планомерно наращивал свое присутствие в информационном поле, у него были свои медийные мощности, ведь всё-таки он был медиамагнатом: у него была и "фабрика троллей", и Телеграм-каналы – у него была целая империя. Но потом Пригожину сказали всё это закрыть, он и закрыл. Это была фигура, которая появилась не вчера", – отметил журналист.

В то же время Сотник выразил сомнения в том, есть ли у нынешних противников Путина время на то, чтобы "вырастить" новую такую фигуру.

"Есть ли у людей, которые играют за систему без Путина, столько времени, чтобы вырастить новую фигуру, я не знаю. Хаосом командовать не получается, он бесконтрольный. Это всё равно, что попытаться договориться с торнадо. А сейчас очень похоже, что именно торнадо снесет и разнесет всю эту систему вдребезги. Видимо, должно произойти что-то такое, о чем мы даже не думаем, что не укладывается в нашей голове", – сказал Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Могут ли в РФ устранить Путина

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера". Уход вагнеровцев из РБ может быть прикрытием для перемещения в Россию для нового бунта. События в РФ могут быть стремительными из-за изменения баланса между башнями Кремля.

Также раньше Жданов назвал сценарий революции в РФ. Глобальные события в стране-агрессоре России произойдут в результате возникновения внезапной и неожиданной ситуации, считает он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отмечал, что Путин провалился в войне, вместо красных линий у него страх долгой войны. Директор Кремля Владимир Путин и его окружение уже поняли, что ситуация зашла в стратегический тупик, говорит Юсов.

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новости России Владимир Путин Александр Сотник
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