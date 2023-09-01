Путин провалился в войне, вместо красных линий – страх долгой войны – ГУР

Директор Кремля Владимир Путин и его окружение уже поняли, что ситуация зашла в стратегический тупик, отметил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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Путин и его окружение опасаются долгой войны с Украиной - ГУР / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин и его окружение осознали, что никаких красных линий больше нет, "точка невозврата" пройдена. Ситуация зашла в стратегический тупик, а кремлевский режим боится затяжной войны против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире Freedom он рассказал о том, что Путин осознал провалы в войне против Украины. В Кремле все уже поняли невозможность достичь своих ключевых "целей".

"Мне кажется, что для него (Путина) точка невозврата и "красные линии" уже давно прошли. И это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш - ни одной из целей этой войны агрессивной, этого геноцида, не достигнут. И, безусловно, в Кремле это прекрасно понимают", - считает Юсов.

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Также он добавил, что в то время как пропаганда Кремля на весь мир вещает о готовности к затяжной войне, на внутреннюю аудиторию российские власти такие месседжи не запускают, поскольку понимают неспособность России к ведению такой кампании.

"То есть говорят постоянно, что все происходит по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война - где-то там, далеко. Вот это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. И это значит, что на самом деле Путин и его режим боятся долгой войны. Иначе риторика внутри Российской Федерации была бы совершенно иной", - подчеркнул Андрей Юсов.

Ситуация в России

В 2024 году в стране-агрессоре России может произойти смута, считает российский социолог, журналист и оппозиционер Игорь Яковенко. По мнению эксперта, после фатальных поражений в войне против Украины правящая верхушка перестанет поддерживать Путина, вследствие чего произойдет смена власти.

Военный эксперт Олег Жданов назвал сценарий революции в России. Как полагает аналитик, падение фронта РФ на Мелитопольском и Бердянском направлениях может привести к тому, что страна-оккупант окажется на грани новой революции.

Также Жданов полагает, что ЧВК Вагнер способна пойти на новый мятеж в России. В итоге в Кремле начнется битва кланов за власть, в которой Путин фактически не будет принимать участия.

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