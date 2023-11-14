Почему в Киеве сбивают баллистику, а в других городах – нет: ответ ВСУ

ЗРК Patriot, который способен работать по баллистике, тоже имеет не безграничные возможности, заявил Юрий Игнат.

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Радиус действия Patriot по баллистической ракете составляет до 40 км / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, Википедия, МО РФ

В субботу, 11 ноября, российские оккупанты попытались нанести ракетный удар баллистикой, но защитникам украинского неба удалось ее сбить с помощью американской системы ПВО Patriot. Однако этих систем недостаточно, чтобы перекрыть всю территорию Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что у Украины есть два дивизиона ЗРК Patriot.

"Ожидаем, что будет больше. Patriot, который способен работать по баллистике, тоже имеет не безграничные возможности", — сказал Игнат в эфире телемарафона.

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Он добавил, что радиус действия Patriot по баллистической ракете составляет до 40 км.

"Можно только себе представить, сколько нужно таких систем, чтобы покрыть территорию Украины. По крайней мере, защитить все крупные города, объекты и т.д.", - сказал Игнат.

Ракетный удар по Киеву

Утром 11 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету.

В мае сообщалось, что подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал".

В ночь на 16 мая страна-агрессор Россия снова атаковала столицу Украины шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot отражал атаки в автоматическом режиме.

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