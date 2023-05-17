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Ночь сбитых "Кинжалов": система Patriot уничтожала ракеты оккупантов автоматически - Игнат

Дмитрий Видоменко
17 мая 2023, 12:53 обновлено 17 мая, 12:54
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Когда Россия атаковала Киев шестью ракетами "Кинжал", зенитно-ракетный комплекс Patriot работал в автоматическом режиме и сбил их все.
Игнат, Патриот
Юрий Игнат рассказал о работе американского ПЗРК Patriot / коллаж Главред, фото УНИАН и Википедия

В ночь на 16 мая, когда страна-агрессор Россия атаковала столица Украины шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", американский зенитно-ракетный комплекс Patriot отражал атаки в автоматическом режиме. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

По словам офицера, система противовоздушной обороны Patriot может функционировать в трех режимах − в ручном, полуавтоматическом и автоматическом.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было той ночью", – сказал Игнат.

видео дня

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Смотрите на видео рассказ Юрия Игната о системах Patriot:

Patriot в Украине

Напомним, что в стране-агрессоре России после ракетной атаки по Киеву (в ночь с 15 по 16 мая) в очередной раз местные бонзы опозорились заявлением об "уничтожении" Patriot. Там заявили, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс.

США официально отреагировали на информацию о повреждении Patriot. В США отметили, что помогли бы Украине, если бы российские оккупанты действительно повредили Patriot.

Позднее украинские офицеры сообщили - ЗРК Patriot впервые сбил гиперзвуковую ракету РФ Кинжал. Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов под кодовым именем Х-47.

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