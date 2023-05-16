Уничтожен или нет: США официально отреагировали на информацию о повреждении Patriot

Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить информацию о якобы повреждении ПВО Patriot.

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США не могут подтвердить информацию о повреждении Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 16 мая пытались обстрелять Украину и заявили о якобы уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot. Однако США не могут подтвердить информацию о повреждении ПВО. Об этом заявил представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, сообщает журналист "Голоса Америки" Остап Ярич.

Он также отметил, что США помогли бы Украине, если бы российские оккупанты действительно повредили Patriot.

"В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Patriot в Украине был поврежден — представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби. Он добавил, что в случае если бы системе были нанесены повреждения, требовавшие ремонта за пределами Украины, тогда США с этим помогли бы ", – пишет Ярич.

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ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ракетный удар по Киеву 16 мая 2023

16 мая российские оккупанты устроили ракетную атаку на Киев. Это было уже восьмое воздушное нападение на столицу Украины с начала мая. Воздушная тревога объявлялась дважды - в 2:25 и 4:22 утра.

По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет.

Смотрите видео о том, как россия устроила ночную ракетную атаку на Украину:

В России Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве. Там заявили, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot в Киеве.

В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

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