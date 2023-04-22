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Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

Алексей Тесля
22 апреля 2023, 16:31 обновлено 22 апреля, 16:39
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ЗРК Patriot позволит держать подальше вражеские российские самолеты от границ Украины.
Юрий Игнат, ЗРК Patriot
Юрий Игнат рассказал о применении ЗРК Patriot / Фото: Facebook/kpszsu, Википедия

Системы Patriot помогут Украине на определенных направлениях, где сейчас противник применяет управляемые авиабомбы с самолетов Су-35, сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Однако полностью проблему можно решить благодаря передаче истребителей F-16, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Результат таков, что мы имеем уже Patriot. И мы имеем фактически весь спектр того западного вооружения, который нам обещали партнеры. Ну и чтобы "пазл" сложился, его надо дополнить еще F-16. Понятно, что этого ожидают и пилоты, и вообще вся Украина", — сказал он.

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"Patriot, которые пришли - это существенное усиление. Мы знаем, что комплекс имеет значительно большую дальность, чем С-300, и это поможет нам на определенных направлениях, где сейчас противник применяет, в частности, управляемые авиабомбы с самолетов Су-35. Ждем еще SAMP/T, это тоже комплекс более дальнобойный, и NASAMS, который обещали нам норвежские партнеры", — добавил Игнат.

По его словам, получение систем Patriot позволит держать подальше на расстоянии вражеские российские самолеты от границ Украины.

"Мы понимаем, что полностью это проблему не решит. Полностью проблему можно решить благодаря F-16. Ведь это то оружие, которое может оперативно реагировать, и быть там, где надо", — резюмировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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