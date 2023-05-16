ПВО меняет позиции после пусков: Игнат раскрыл детали ночной ракетной атаки РФ

Шесть уничтоженных "Кинжалов" — это впечатляющий показатель, говорит спикер Командования Воздушных сил.

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Юрий Игнат прокомментировал работу ПВО Украины / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал массированную ракетную атаку РФ в ночь на вторник, 16 мая.

По его словам, все шесть сбитых гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал" летели на Киев, но были уничтожены противовоздушной обороной. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Работа очень успешная. Шесть "Кинжалов" — это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре, столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами. Здесь объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты", — сказал он.

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В то же время он прокомментировал ситуацию вокруг публикации в Сети блогерами и пользователями фото и видео работы ПВО Украины.

"Разве вы этому поможете, при сегодняшних технологиях? Здесь должно только быть сознание у людей. Наконец, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств", — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат добавил, что Воздушная оборона по всей территории Украины работает динамично, после боевой работы места пусков и дислокации меняются.

Смотрите видео - спикер Командования ВС Юрий Игнат прокомментировал работу ПВО Украины:

Юрий Игнат рассказал о работе ПВО Украины / Скриншот

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

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