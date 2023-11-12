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Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили

Юрий Берендий
12 ноября 2023, 16:38
Эксгенсек предложил включить Украину в НАТО без временно оккупированных территорий. В Офисе президента ответили на такое предложение Андерса Фог Расмуссена.
Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили
В Офисе президента ответили на предложение экс-генсека НАТО / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента

Эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к альянсу. Об этом он рассказал в интервью для The Guardian.

Расмуссен убеждает, что такой план не замораживал бы конфликт, но, наоборот, подчеркивал желание Украины присоединиться к западному оборонному альянсу.

"Абсолютная достоверность гарантий статьи 5 удержала бы Россию от усиления атак на украинской территории внутри НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для выхода на линию фронта", — отметил бывший Генсек.

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В частности, России должно быть послано четкое сообщение, что любое вторжение на территорию альянса НАТО вызовет ответ.

Эксгенсек также привел три основные причины, почему предоставление членства в НАТО Украине важно: во-первых, это сделает Украину "бастионом против все еще агрессивной России".

"Мы должны понимать, что серые зоны опасны. Нейтралитета в старом понимании мира больше не существует. Серые зоны становятся соблазном для Путина атаковать", - такой, по его словам, есть вторая причина.

По мнению Расмуссена, украинские Вооруженные силы сейчас являются наиболее сильной армией в Европе и могут служить примером и образцом для других европейских государств.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал такие предложения странными. Об этом он написал в своем Telegram.

"Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения относительно того, что Украина якобы может запросто войти в НАТО... частями – территориями, которые не под оккупацией. Вот уж эти "простые решения", которые всегда в конце концов стоят очень дорого...",- отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента также озвучил 3 причины, почему предложенное решение эксгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена не сработает.

"Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это же очевидно? Бесспорно. Во-вторых, не менее очевидно задать встречный вопрос: а кто сказал, что Россия готова принять предложение и остановиться? Кто сказал, что Рф захочет согласиться на "Украину в НАТО"? Кто гарантирует, что Рф не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Теория не предполагает практики?"- задает вопрос Михаил Подоляк.

Он подчеркивает, что стратегия предложенная эксгенсеком НАТО будет только масштабировать риски со стороны РФ.

"Зачем гарантировать Рф, что она ... не проиграет войну, не будет отвечать за военные преступления, не претерпит внутренней трансформации, а сможет продолжать вкладываться в милитаризацию и агрессивную внешнюю политику? И все это вместо того, чтобы осознать наконец три прописные истины: Рф абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; Рф в таком виде будет только масштабировать риски и пытаться реализовать свои агрессии; только значительная "военно-технологическая помощь" Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возвращение к стабильным глобальным правилам...",-резюмирует Подоляк.

Мирные переговоры-что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, официальные представители США и Европы рассматривают возможность проведения мирных переговоров с правительством Украины о прекращении конфликта со страной-агрессором Россией.

Заместитель представителя Государственного департамента США, Ведант Патель, отметил, что США не вели консультациис Украиной о возможности начать "мирные переговоры" с Россией.

Также, министр обороны Италии, Гвидо крозетто, отметил, что еще не пришло время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ.

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Михаил Подоляк Офис президента мирные переговоры с Россией
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