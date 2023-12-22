Gepard и много дефицитных боеприпасов: Германия объявила о новой помощи

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли, в частности, зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним, идет речь на сайте Бундестага.
К вошедшему в пакет ФРГ-подробнее:
- три Gepard и 35-мм боеприпасы к ним;
- боеприпасы к Leopard 2А;
- 2500 снарядов 155-мм;
- снаряды к автоматическим гранатометам;
- беспилотники Vector.
Кроме того - два тягача HX81, пять полуприцепов HX81, грузовики Zetros, машины для разминирования WiSENT 1, машины пограничной охраны, 8 ТС и системы защиты связи AMPS для вертолетов.
В предыдущий раз Берлин объявлял о военной помощи Украине 8 декабря. Тогда в пакет вошли боеприпасы 155-мм, разведывательные VECTOR, гранатометы и другое.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус обещал удвоить объемы военной помощи Украине до 8 млрд евро на фоне споров в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки ВСУ. СМИ писали, что компромисс был достигнут на уровне бюджетного комитета Бундестага.
Украине не хватает оружия
На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.
Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.
Сами же российские оккупанты воспользовались падением поддержки Украины Евросоюзом и США и пошли в новое масштабное наступление, вытесняя ВСУ за счет мясных штурмов и преимущества в артиллерийских снарядах.
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