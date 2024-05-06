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РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

Юрий Берендий
6 мая 2024, 09:03
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Вследствие российского дронового удара по Сумской области в ОВА приняли решение о переводе объектов критической инфраструктуры на резервное питание.
РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света
На Сумщине масштабный блэкаут в результате российского обстрела / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ночь на 6 мая враг атаковал территорию Сумщины с применением 13 БпЛА типа "Шахед". В результате боевой работы сил ПВО было уничтожено 12 ударных БпЛА РФ. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, российские ударные беспилотники запускались из Курской области РФ.

"В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 12 вражеских ударных БпЛА в Сумской области", - написал он.

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РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света
Детали удара дронами по Украине 6 апреля / Инфографика:

В то же время, глава Сумской ОГА Олег Дрозденко сообщил, что российские оккупанты нанесли удар с воздуха по энергетическим объектам на территории Сумской области.

"В связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также, в городе разворачиваются пункты несокрушимости", - написал он.

В Сумской ОГА впоследствии добавили, что в результате российского обстрела без электроснабжения осталось 3 района Сумской области, в частности речь идет о: Сумской, Роменский и Ахтырский районы.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются", - добавили в ОВА.

Также, отмечается, что была немедленно создана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая приняла решение о восстановлении работы объектов критической инфраструктуры с помощью аварийных источников питания.

В Укрэнерго подвели итоги российского удара по Сумской и Харьковской области в ночь на 6 апреля.

"Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры - высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

Кроме того, в Укрэнерго добавили, что в результате вражеской атаки отключалось оборудование Харьковского облэнерго.

"Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью", - резюмировали в ведомстве.

Что такое блэкаут

Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое расхождение спроса электроэнергии на ее предложение, что обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в речевой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Удары по Украине - последствия для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможной угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине, связывая это с возможным новым наступлением страны-агрессора.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты возобновили тактику массированных ракетных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры в Украине, причем это происходит не во время отопительного сезона, а в условно теплое время года. Это изменение стратегии может быть связано с политической и экономической ситуацией.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник также предупредил о вероятности новых ракетных ударов РФ по Украине, отмечая, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары. Он также отметил, что перед РФ стоят три сакральные даты, когда может возникнуть угроза ракетных обстрелов: Воскресение Христово, инаугурация Путина и 9 мая.

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