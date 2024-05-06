Байден может сняться с выборов в США: в Spiegel узнали, кто его заменит

Джо Байден может объявить о своем решении в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

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Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, instagram.com/michelleobama

Президент США Джо Байден летом может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу жены экс-главы Белого дома Барака Обамы - Мишель Обамы.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят общественные слушания.

"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", – отмечает Der Spiegel.

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В Демократической партии США рассматривают возможность того, что Байден может объявить о своем решении в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

Издание добавляет, что одной из причин возможного решения Байдена является возраст - две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы руководить страной еще четыре года.

Многие американцы высказываются и против того, чтобы экс-президент Дональд Трапм снова возглавил Белый дом. На это влияют возраст Трампа и многочисленные судебные дела против него.

Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама — американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама является потомком чернокожих рабов. Её прапрапрапрабабушку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец в качестве имущества как "негритянскую девочку Мелвинию" стоимостью 475 долларов, передает Википедия. Мишель Обама — первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.

В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. В саду президентской резиденции Мишель Обама развела огород. На небольшом участке земли она планировала выращивать дешёвые и вкусные экологически чистые овощи. В этом начинании её уже сравнивают с Элеонорой Рузвельт, которая в разгар Великой депрессии стала выращивать овощи на своём участке. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. Кроме того, первая леди США объявляла лауреата главной номинации премии Оскар "Лучший фильм". Мишель Обама снялась в эпизодической роли в популярном американском молодёжном сериале "АйКарли" (5 сезон). В нём она сыграла саму себя. В 2015 году вместе с Керри Вашингтон и Сарой Джессикой Паркер снялась для майской обложки журнала Glamour. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Во время президентской кампании 2016 года Мишель Обама публично поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии в Филадельфии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом. В мае 2018 года Мишель Обама вместе с супругом заключили контракт с компанией Netflix на съемку фильмов и сериалов. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming). Её именем назван новый открытый вид паука Spintharus michelleobamaae.

Как сообщал Главред, издание Politico писало со ссылкой на свои источники, что президент США Джо Байден не будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины в своей предвыборной риторике. После того, как глава Белого дома одержал огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине $60 миллиардов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию Америки в войне в Украине.

Напомним, согласно опросу CNN, по состоянию на конец апреля 2024 года, Дональд Трамп пользуется поддержкой 49% американских избирателей. Рейтинг действующего хозяина Белого дома Джо Байдена составляет 43%.

Примечательно, что 55% американцев назвали президентство Трампа успешным, а 44% считают его каденцию провальной.

61% граждан США назвали провальным президентство Байдена, успешным – 39%.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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