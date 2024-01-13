"Будет 3 победы": чем и когда завершится война в Украине - интересный прогноз

Западные эксперты и аналитики начали говорить, что войну нельзя выиграть. таролог Стелла рассказала, что это значит и действительно ли, войну в Украине выиграть нельзя.
"Войну можно выиграть. Можно на поле боя, но если дадут оружие. Если помогут. Просто нам не дают это сделать", - говорит Стелла.
Таролог также рассказала, как Украина выиграет войну с Россией.
Кто такая таролог Стелла
Стелла - таролог из Чернобаевки, говорится на странице в Instagram. Часто делает личные расклады и дает большие прогнозы для Украины и мира.
"На поле боя нет. У нас будет вариант, когда это будет политическое решение. По оружию - нет. Мы ограничены. Если бы оружие предоставили со всего мира и мы "жахнули" по всей России и Кремлю, мы бы были победителями, но этого не допустят. Нам дают понемногу, сами наблюдают и накапливают свои запасы. Нам старое отдают, а себе новое. Это политические игры, чтобы такая маленькая страна не выиграла у огромной войну, чтобы сохранить лицо Путину. Но, любая война заканчивается", - говорит таролог.
Стелла также рассказала, будут ли договоренности об окончании войны до конца зимы 2024 года.
"Будет много колебаний, будут разговоры о переговорах, но решено этого не будет. За зиму будет сделано 25% из всего, что нам нужно. Не надо забывать, что у нас есть Крым, Донецкая и Луганская области. Даже если будут освобождены Херсонская и Запорожская области - это не значит, что война закончилась", - говорит таролог Стелла.
Когда могут освободить Херсонскую и Запорожскую области
"Возможно, весной 2024, (март-май - ред.) будет освобождена Херсонская и Запорожская области. А вот дальше, будут хитрить. Дальше будут давить относительно земли. До мая месяца будут конкретно разговаривать о территориях. Уже весной мы будем видеть совсем другие разговоры, война приобретет совсем другой характер", - говорит таролог.
Будет 3 победы у Украины
"У нас не может быть одной победы. Победы будет - 3. Когда мы отбросим врага до начала войны, до 24 февраля 2022 года, или когда мы их выгоним вообще из Крыма, Луганской и Донецкой области. Это все будет постепенно, и не может произойти в один день. По поводу Крыма, Донецка и Луганска, скорее всего, будут садиться и разговаривать", - говорит таролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также:
- Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз
- "Это касается всей Украины": что может произойти в ближайшие 2 недели - прогноз
- "Есть всего 3 важных дня": когда произойдет остановка войны в Украине - прогноз