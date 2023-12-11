"Они уже ведут подготовку": астролог предупредила, что устроят оккупанты на Новый год в Украине

С 11 декабря в Украине начинается довольно опасный период. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, 2 даты в декабре будут очень опасными.
По прогнозу астролога, оккупанты готовят мощный удар на Новый год по Украине.
"Есть 2 даты в декабре, которые могут проиграться очень тяжелыми ударами. Это - 25 декабря и 31 декабря. Это больше про важные объекты, инфраструктура. Это могут быть удары по большим городам. Это может проявиться именно 31 декабря. Хочу отметить, что 31 декабря днем и ночью может быть массовая атака", - сказала астролог.
Ангелина Вакулина добавила, что Украина входит в неприятный период с 11 декабря.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Именно 11 декабря могут проигрываться неприятные ситуации. Это могут быть торговые центры, ангары с техникой, агропродукция. С 11 декабря и дальше пошли сложные недели - вплоть до новогодней ночи", - добавила астролог.
В интервью Главреду астролог отметила, что оккупанты готовят свои силы для удара по объектам инфраструктуры.
"Это электроэнергия, свет. И со светом начнутся проблемы с этого месяца. С середины декабря и перед Новым годом мы уже поймем, куда и зачем это все копилось. Будут страдать объекты инфраструктуры, объекты сельского хозяйства. План оккупантов: оставить людей без света, воды и урожая, желательно", - сказала астролог Вакулина.
Смотрите видео прогноз на 2024 год от астролога Ангелины Вакулиной:
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