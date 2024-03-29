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Головоломка для любителей футбола: нужно найти все мячи всего за 20 секунд

Анна Ярославская
29 марта 2024, 03:25
Головоломку нужно решить в строго ограниченное время. И только любители футбола с очень острым зрением смогут справиться с заданием.
Головоломка
Головоломки помогают улучшить навыки восприятия / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Тренировать ум так же важно, как и держать в форме тело и качать мышцы. Один из самых популярных способов сохранить здоровье мозга — это разгадывать забавные головоломки, которые заставят вас мыслить неординарно.

Головоломки могут повысить когнитивную функцию, улучшить навыки восприятия и даже помочь предотвратить дегенеративные заболевания, такие как деменция.

Если вы готовы проверить свои умственные способности, почему бы не попробовать решить головоломку на футбольную тематику? Все, что вам нужно сделать, это найти как можно больше футбольных мячей за 20 секунд.

видео дня

Посмотрите на картинку. Вы увидите множество разных мячей, перемешанных вместе, включая баскетбольные, бейсбольные, теннисные и даже бильярдные шары и шары для боулинга. Но вы можете игнорировать все это, поскольку головоломка требует, чтобы вы сосредоточились только на футбольных мячах на изображении.

Сколько футбольных мячей вы видите?
Сколько футбольных мячей вы видите? / Фото: mirror.co.uk

Ваша задача — за 20 секунд найти как можно больше футбольных мячей.

Итак, поставьте таймер и посчитайте, сколько футбольных мячей вы сможете найти.

Вы уверены, что нашли все из них? Если вы хотите попробовать еще раз, чтобы убедиться, мы можем дать вам небольшую подсказку: вам нужно будет находить более одного футбольного мяча в секунду. Это означает, что на картинке более 20 футбольных мячей.

Правильный ответ: на изображении скрываются 25 футбольных мячей. Удалось ли вам найти их всех?

Кстати, психологические тесты по картинке могут многое рассказать о характере и раскрыть такие черты вашей личности, о которых вы не подозревали. Если вы готовы узнать больше о себе, то новая оптическая иллюзия поможет в этом - Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство.

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