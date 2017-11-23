На Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов"

На Львовщине областной военкомат обнародовал на своей официальной странице в соцсети Facebook перечень людей, которые уклоняются от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

15 тысяч человек, однако позже пост удалили.

В размещенных списках были указаны имя, отчество, фамилия и дата рождения 15 тысяч людей призывного возраста, а также район или город, где они проживают. Работники военкомата рекомендовали им немедленно явиться в районный (городской) комиссариат по месту пребывания на учете либо месту жительства.

Однако после того, как данная история получила резонанс через СМИ, то пост со списком "уклонистов" был удален со страницы военкомата в Facebook.

Напомним, ранее в "Генштабе" назвали число "уклонистов" шестой волный мобилизации.