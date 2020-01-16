В Минобороны объяснили указ Зеленского о призыве с 18 лет

Резонансный указ президента Владимира Зеленского по возвращению призыва в ВСУ с 18-ти лет прокомментировал лично глава Минобороны Андрей Загороднюк.
Призыв на срочную службу в ряду ВСУ 18- и 19-летних украинцев не будут - за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят этого.
С таким заявлением в четверг, 16 января, выступил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. По словам чиновника, возраст призыва с 18-летнего возраста в ряды ВСУ четко прописан в законе и никогда не бывал изменен.
"Вместе с тем мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - заявил Загороднюк.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в стране призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.