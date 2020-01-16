"Теперь ты в армии": Зеленский вернул в Украине призыв с 18 лет

Призывники / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в стране призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.

Соответствующий указ был опубликован в среду, 16 января, на официальном интернет-портале главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в тексте.

Также из документа стало известно, что в 2020-м срок призыва будет ограничен периодами с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк в интервью СМИ рассказывал, почему хочет ликвидировать призыв в Вооруженные силы Украины.