Министр обороны рассказал, почему хочет "убить" призыв в армию

В Украине планируют "убить" призыв в ВСУ / УНИАН

Вместо призыва в армию в Украине необходимо развивать территориальную оборону, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Как бы мы успешно не реформировали 250 тысяч человек, этого недостаточно. И это при том, что мы хотим "убить" призыв, это наш план. Посему нам надо развивать территориальную оборону", - сказал он в интервью Левому берегу.

Министр обороны подчеркнул, что защита страны состоит из перечня угроз, планов, как эти угрозы можно отразить, а также планов возможностей по всем видам ВС.

"Но есть, к сожалению, сценарии, при которых только Вооруженных сил будет недостаточно. И в этом случае нам нужно развивать систему территориальной обороны", - добавил Загороднюк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.