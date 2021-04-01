В Слуге народа пояснили, отменят ли срочный призыв в армию / УНИАН

Народный депутат от президентской политсилы, партии Слуга народа, и руководитель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук сообщила, что не планируется замена срочного призыва в ряды украинской армии службой в резерве в 2021 или 2022 году. Об этом народная избранница заявила в комментарии порталу Украинские новости.

"Если мы говорим будет ли это в этом году или даже в следующем, нет, это не произойдет, это будет постепенный переход, отказ от военного призыва, я не знаю, насколько долго это затянется", ‒ сказала Верещук.

Нардеп отметила, что, по мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна отказаться от срочного призыва и "Слуга народа" все же двигается в направлении отказа от него.

Также Верещук сообщила, что недавно принятый в целом закон № 3553, которым Рада ввела военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увеличила штрафы за нарушение законов о военной службе, не предусматривает, сколько именно времени будет нести службу резервист.

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