В Минобороны поменяли порядок военного призыва для новобранцев / УНИАН

В Украине весной нынешнего года военный призыв будет проходить по измененным правилам. Как сообщает ведомственный портал Минобороны АрміяInform, если ранее всех призывников (как весенних, так и осенних) сперва направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, то сейчас концепцию поменяли.

Соответственно, теперь всех украинцев, которые будут призваны на срочную военную службу, будут сразу направлять непосредственно в подразделения.

"В этом году призывники будут проходить базовую подготовку сразу в воинских частях", ‒ заявил подполковник Роман Потерлевич, офицер сектора комплектования Винницкого территориального центра.

Сперва срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры ‒ для того, чтобы обучить конкретной военной специальности.

Кроме того, Потерлевич крайне одобрительно высказывается о таком нововведении и отмечает, что для командиров частей оно выгодно. Ведь так им ‒ после общения с призывниками ‒ будет гораздо проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет.

Также сообщается, что точной цифры новобранцев призыва "весна-2021" в Винницком территориальном центре комплектования еще нет. Однако ориентировочно ожидают не менее 700 призывников.

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