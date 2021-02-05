В Минобороны поменяли порядок военного призыва для новобранцев

По данным Министерства обороны, концепцию призыва новобранцев на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины претерпела серьезные изменения.
В Украине весной нынешнего года военный призыв будет проходить по измененным правилам. Как сообщает ведомственный портал Минобороны АрміяInform, если ранее всех призывников (как весенних, так и осенних) сперва направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, то сейчас концепцию поменяли.
Соответственно, теперь всех украинцев, которые будут призваны на срочную военную службу, будут сразу направлять непосредственно в подразделения.
"В этом году призывники будут проходить базовую подготовку сразу в воинских частях", ‒ заявил подполковник Роман Потерлевич, офицер сектора комплектования Винницкого территориального центра.
Сперва срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры ‒ для того, чтобы обучить конкретной военной специальности.
Кроме того, Потерлевич крайне одобрительно высказывается о таком нововведении и отмечает, что для командиров частей оно выгодно. Ведь так им ‒ после общения с призывниками ‒ будет гораздо проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет.
Также сообщается, что точной цифры новобранцев призыва "весна-2021" в Винницком территориальном центре комплектования еще нет. Однако ориентировочно ожидают не менее 700 призывников.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган озвучил информации о планах по призыву в ряды ВСУ выпускников (в возрасте до 43 лет) военных кафедр вузов.
- До того заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал, существуют ли планы призыва украинцев на срочную военную службу.
- Позднее в Минобороны сообщали, что в 2021-м в ряды Вооруженных сил Украины планируется призвать 32 тысячи человек.