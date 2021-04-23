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У Путина объяснили, почему Россия отводит войска от границ Украины

23 апреля 2021, 14:51

В Кремле не уверены, что прекращение военных маневров РФ поспособствует улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

Песков
Действия России по отводу войск продиктованы военной политикой Москвы - Песков / Reuters

Ситуация с передислокацией российских войск не указывает на намерения РФ проводить мероприятия, связанные с угрозой или усилением каких-либо конфликтов. Москва реализует такие мероприятия исходя из планов российских властей. При этом отвод вооруженных сил от границ Украины вряд ли поможет установлению стабильного диалога России и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, комментируя перемещение войск РФ, он акцентировал внимание на том, что данные события не связаны с отношениями Москвы и Вашингтона, а также не направлены на применение российских войск в вооруженных конфликтах. По словам Пескова, Россия приняла решение отвести воинские подразделения, так как посчитала это необходимым.

"Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже то, что считает необходимым", - утверждает спикер Кремля.Читайте такжеОтвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада

Также он добавил, что вопрос возвращения российских военных подразделений в пункты постоянной дислокации вряд ли положительно отразится на диалоге российского и американского государств.

"Это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Войска России у границ Украины

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