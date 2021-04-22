Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение РФ об отводе своих войск от границ Украины.

Уменьшение числа войск РФ на границе Украины снижает напряженность, написал глава государства в Twitter.

Президент также поблагодарил международных партнеров Украины за помощь в урегулировании ситуации на границе.

"Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - отметил Зеленский и добавил, что Украина хочет мира.

Президент также прикрепил к посту хэштег #Stronger Together (Вместе мы сильнее).

Отвод войск РФ от границ Украины: