Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины

Уменьшение числа войск РФ на границе Украины снижает напряженность, подчеркнул глава государства
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение РФ об отводе своих войск от границ Украины.
Уменьшение числа войск РФ на границе Украины снижает напряженность, написал глава государства в Twitter.
Президент также поблагодарил международных партнеров Украины за помощь в урегулировании ситуации на границе.
"Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе", - отметил Зеленский и добавил, что Украина хочет мира.
Президент также прикрепил к посту хэштег #Stronger Together (Вместе мы сильнее).
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
Автор: Алексей Тычина