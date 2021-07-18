Нарушения границы нет, нападавшие были без оружия: появились детали атаки на пограничников

На пограничников напали на Сумщине / УНИАН

Стали известны подробности нападения на наряд пограничников в Сумской области на границе с Россией.

Нападавшие на украинских пограничников скрылись вглубь территории Украины, рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

"Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - пояснил он.

Представитель ГПСУ говорит, что нападение, скорее всего, было совершено именно с территории Украины, а не РФ.

По его данным, нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2 часов ночи в пределах Краснопольского района.

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Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников – удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", – сказал Демченко.

Сумское издание Sumy Today пишет, что к нападению якобы могут быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины. По словам Демченко, пограничная служба такой информацией не владеет, а в СБУ ответили РБК-Украина, что сейчас эти данные проверяются.

Демченко уточнил, что нападавшие нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Предварительно, нападавшие не были вооружены.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области неизвестные напали на пограничный наряд, правоохранители разыскивают злоумышленников.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области. Неизвестные напали на пограничный наряд. Во время нападения трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. Совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск нападавших.