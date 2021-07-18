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На границе с Россией напали на пограничников и отобрали у них оружие

18 июля 2021, 14:36
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В результате нападения пограничники получили телесные повреждения.

граница, Стена, пограничник
На пограничников напали в Сумской области / facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В Сумской области в ночь на 18 июля на украинско-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд.

В результате пострадали два пограничника, а злоумышленникам удалось захватить табельное оружие, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что своевременными совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению.

"Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Заметим, что отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно. На место происшествия отбыл председатель Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нетрезвый водитель грузового автомобиля на границе с Беларусью выехал на встречную полосу, а затем сбил на землю шлагбаум в контрольно-пропускном пункте пропуска "Выступовичи".

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По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после после того, как прошел белорусскую границу.

Сумская область пограничный контроль новости Сум
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