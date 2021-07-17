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На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик наехал на КПП и унитожил шлагбаум

17 июля 2021, 16:47
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По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после после того, как благополучно прошел оформление и переехал через белорусскую границу.

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На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик наехал на КПП/ скриншот из видео

Крайне нетрезвый водитель грузового автомобиля на границе с Беларусью выехал на встречную полосу, а затем сбил на землю шлагбаум в контрольно-пропускном пункте пропуска "Выступовичи". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в социальной сети Facebook.

По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после после того, как прошел белорусскую границу.

"Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя протоколы за злостное неповиновение пограничному наряду (статья 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (статья 202 КУоАП). А сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173)", ‒ рассказали украинские пограничники.

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Напомним, ранее на таможенном пункте "Гоптовка" (Харьковская область) украинские пограничники предотвратили попытку перевезти наркотики из Украины в Россию.

Во время проверки автобуса, который следовал на территорию РФ, от одного из пассажиров, гражданина Украины, служебная собака учуяла специфический запах.

После личного досмотра пограничники нашли в бороде 32-летнего мужчины сверток с марихуаной.

пограничники Госпогранслужба Пьяный водитель новости Украины
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