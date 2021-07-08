Пограничники поймали мужчину, который прятал груз наркотиков в бороде

По словам пассажира, таким экстравагантным образом он пытался перевезти наркотики для того, чтобы в дальнейшем лично их употребить в Российской Федерации.
На таможенном пункте "Гоптовка" (Харьковская область) украинские пограничники предотвратили попытку перевезти наркотики из Украины в Россию. Об этом сообщают представители Госпогранслужбы.
Во время проверки автобуса, который следовал на территорию РФ, от одного из пассажиров, гражданина Украины, служебная собака учуяла специфический запах.
После личного досмотра пограничники учуяли в бороде 32-летнего мужчины сверток с марихуаной. По словам пассажира, он пытался перевезти наркотики для личного употребления в Россиийской Федерации.
Пограничники уже проинформировали уполномоченные органы, которые и определят, является ли изъятое вещество наркотическим.
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Напомним, ранее в городе Лубны в Полтавской области две пенсионерки организовали наркобизнес и распространяли психотропные вещества среди местных наркозависимых людей.
В одном из банков на имя одной из них был открыт счет на сумму около 660 тысяч гривен.
Санкции соответствующий статей УК предусматривают до 12 лет тюремного заключения для пенсионерок.