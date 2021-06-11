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"Наркобабушки" под Полтавой: пенсионерки в Лубнах торговали наркотиками и заработали 660 тысяч грн

11 июня 2021, 15:33
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73-летней пенсионерке и ее 72-летней сообщнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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Пенсионерки заработали около 660 тысяч гривен на сбыте наркотиков - полиция / Пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

В городе Лубны в Полтавской области две пенсионерки организовали наркобизнес и распространяли психотропные вещества среди местных наркозависимых людей. В ходе обысков правоохранители изъяли наркотические вещества, мобильные телефоны и денежные средства. В одном из банков был открыт счет на сумму около 660 тысяч гривен. Фигурантки преступления – 73-летняя пенсионерка и ее 72-летняя сообщница. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области, согласно предварительным данным следствия, "бизнес" организовала 73-летняя пенсионерка, которая продавала наркотики местным жителям. Женщина на год младше ее помогала сбывать наркотические вещества.

Полиция провела обыск, в ходе которого были изъяты пакетики с наркотическими веществами, таблетками, деньгами, мобильными телефонами, банковскими картами и другими предметами. Полученные в ходе обыска предметы направлены на экспертизу.

Пенсионерки продавали наркотики местным жителям / Пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

Правоохранители утверждают, что 73-летняя женщина открыла счет в банке на сумму около 660 тысяч гривен. Деньги, по версии следствия, были получены от продажи наркотически препаратов.

Пенсионерки продавали наркотики местным жителям / Пресс-служба Нацполиции в Полтавской области
Пенсионерки продавали наркотики местным жителям / Пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

"Установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", - заявили в местном отделении полиции.

Пенсионерки продавали наркотики местным жителям / Пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

Подозреваемую уже задержали. Ее обвиняют в совершении уголовных преступления по четырем статьям Уголовного кодекса, связанными с покупкой наркотиков, их незаконном хранении и сбыте. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другой пенсионерке – ее сообщнице – также сообщили о подозрении в совершении преступлений, классифицированных по части 3 статьи 321 и части 2 статьи 311 – хранение наркотиков с целью сбыта, сбыт сильнодействующих препаратов по предварительному сговору группой лиц, и незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью последующего сбыта.

Материалы направлены в суд. Санкции статей предусматривают 12 лет лишения свободы для пенсионерок.

Ранее на Ровенщине трое подростков принимали наркотики – амфетамин и метадон – после чего попали в больницу. Полицейские сообщили, что они отравились уже после того, как принимали психотропные препараты.

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