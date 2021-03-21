Реанимация и кома: на Ровенщине четверо подростков траванулись наркотиками

На Ровенщине подростки после приема наркотиков оказались в реанимации / УНИАН

В субботу рано утром, 20 марта, в селе Федоровка Гощанского района Ровенской области бригада экстренной медпомощи госпитализировала трех парней-подростков, которые во время вечеринки "баловались" наркотическими веществами – это метадон и амфетамин, позже один из них впал в кому.

Парней отвезли в Гощанскую центральную районную больницу и поместили в реанимацию, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится на странице Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.

По его данным, позже родители привезли в больницу еще одного подростка, который принимал наркотики и отравился. Парень был в намного лучшем состоянии, чем остальные, поскольку родители промыли ему желудок.

В тот же день – около 6 утра, двух подростков, которые находились в тяжелом состоянии, перевезли в Ровенскую областную детскую больницу. Один из парней был в коме, ему ввели антидот, и появилась мышечная активность.

Полицейским сообщили, что подростки отравились после того, как принимали наркотические вещества.

Читайте такжеПод Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимациюВ Украине предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Ответственность за уголовные преступления несут лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.