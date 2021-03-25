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На Полтавщине в медколледже преподаватели варили наркотики

25 марта 2021, 19:53
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Всем задержанным сотрудниками полиции в Полтавской области подозреваемым грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Вещества
На Полтавщине в медколледже преподаватели массово варили наркотики / Нацполиция

В Полтавской области в одном из медицинских колледжей группа злоумышленников больше года изготовляла наркотические и психотропные вещества и в крупных масштабах сбывали их через созданные в мессенджерах интернет-магазины. Об этом сообщили представители пресс-службы региона.

По словам полицейских, достоверно установлено, что в состав группы входили преподаватели одного из медицинских учебных заведений. Незаконное изготовление психотропных веществ они осуществляли в условиях химической лаборатории медицинского колледжа.

В ходе следствия также было установлено, что злоумышленники изготовляли и продавали препараты, которые содержат в себе вещество "псевдоэфедрин", оборот которого строго ограничен. В полиции говорят, что эти препараты незаконно привезли на территорию Украины через таможенную границу вне таможенного контроля.

Правоохранители провели обыски 24 марта и изъяли психотропные вещества, наркотические средства, прекурсоры, оборудование для их изготовления, смартфоны, с помощью которых участники группы общались между собой, деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков и так далее.

Против шести граждан Украины открыто уголовное дело и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вещества

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Напомним, ранее сообщалось о том:

  • В Запорожской области у двух девушек (одна из которых была несовершеннолетней) правоохранители изъяли партию наркотиков и психотропных веществ на сумму приблизительно в 7 миллионов гривен.
  • В Луцке врач-гинеколог, который работал в городском родильном доме, занимался сутенерством и подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенская.
  • Кроме того, мужчина осуществлял незаконные торговые операции и продавал амфетамин.

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