В СНБО грозят уголовными статьями за помощь в переброске нелегалов из Беларуси

В Украине предупредили о вероятности появления нелегалов из Беларуси / twitter.com/podlaskaPolicja

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о криминальной ответственности людям, которые готовы за деньги помогать мигрантам пересечь границу с Украиной.

По его словам, это вопрос национальной безопасности, заявил он в ходе брифинга после межведомственного совещания в Луцке.

"Хотел бы предупредить тех дельцов, которые живут в пяти областях, граничащих с Беларусью, и планируют зарабатывать на помощи незаконным мигрантам попасть внутрь страны – это будет против национальных интересов страны", – подчеркнул министр обороны.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что хотя в Украине декриминализирована статья за незаконное пересечение границы, но уголовным кодексом предусмотрена ответственность за помощь таким лицам.

Читайте такжеПольский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовиться

Реклама

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

Читайте еще: