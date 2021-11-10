Пытались прорваться в Польшу: в Украине задержали нелегалов из Беларуси

В Украине задержали нелегалов из Беларуси / Госпогранслужба

В Украине задержали нелегалов из Беларуси, которые пытались попасть на территорию Польши, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В комментарии РБК-Украина он уточнил, что за последнюю неделю на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы, которые незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг данной проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут содействовать организации таких каналов миграции", - отметил замглавы МВД.

При этом он опасается, что соседние страны хотят устроить миграционный кризис и в Украине. По словам представителя МВД, ситуация на границах Евросоюза с Беларусью имеет признаки дальнейшей эскалации.

"Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - добавил Енин.

Реклама

Читайте такжеИздевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу Польши

Ранее Енин прокомментировал ситуацию вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

По его словам, Украина готовится к возможному наплыву мигрантов из Беларуси. Киев полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью.

Первый замглавы МВД Украины уточнил, что украинские пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Читайте еще: