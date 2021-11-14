Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовиться

Украине необходимо быть готовой к польскому сценарию, говорит Иван Баканов.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами, которая сложилась на границе Беларуси и Польши.
По итогам совещания СНБО с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, он заявил, что Украине необходимо быть готовой к польскому сценарию, передает пресс-служба СБУ.
Глава спецслужбы заверил, что СБУ принимает все необходимые меры, чтобы подобного не произошло.
"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке, чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - заявил глава СБУ.
Баканов добавил, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.
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Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.
Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.
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