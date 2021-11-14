Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовиться

Мигранты атакуют границу Польши / Reuters

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами, которая сложилась на границе Беларуси и Польши.

По итогам совещания СНБО с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, он заявил, что Украине необходимо быть готовой к польскому сценарию, передает пресс-служба СБУ.

Глава спецслужбы заверил, что СБУ принимает все необходимые меры, чтобы подобного не произошло.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке, чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", - заявил глава СБУ.

Баканов добавил, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

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Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

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