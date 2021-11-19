Войска РФ у границ Украины: в США предупредили Кремль о жестком ответе на новую агрессию

Военных РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Новая агрессия России против Украины будет иметь для Москвы серьезные последствия, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, возможны финансовые последствия, как инструмент противодействия агрессии РФ.

Американский дипломат напомнила о том, что США с 2014 года помогают в обеспечении безопасности Украины.

"Также продолжим работу с украинскими Вооруженными силами. Хотелось бы также отметить, что мы продолжим сотрудничество с украинскими военными на полигоне в Яворове. У нас там есть учебный центр, где мы помогаем тренировать украинских военных. И все это мы делаем, чтобы Украина готова была защитить себя", - говорит она.

Говоря об ативности войск РФ у границ Украины временная поверенная в делах США отметила, что происходящее очень тревожит.

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"Во-первых, мы видим несколько крупных перемещений российских войск у границ Украины, о чем пишут СМИ. В дополнение к ним мы видим также, что в последнее время звучит много провокационных и агрессивных заявлений со стороны России, которые подвергают сомнению суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина имеет абсолютное право решать собственное будущее, решать, к каким Альянсам присоединяться, иметь суверенное и независимое от других стран государство. А Россия с этим не согласна – и это нас беспокоит", - добавила Квин.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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