В НАТО допустили перемещение американского ядерного оружия ближе к границам Украины

Столтенберг назвал условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе / Reuters

Североатлантический альянс может переместить ядерное оружие США ближе к границам Украины. Если Германия откажется от его размещения, в качестве новой площадки будет рассматриваться Восточная Европа. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия должна решать, будет ли размещено иностранное ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", – заявил он на конференции NATO Talk 2021.

Комментируя положение дел в регионе, Столтенберг добавил, что в НАТО следят за тем, что происходит на границе Польши и Белоруссии. Альянс безусловно выражает поддержку Польше и остальным странам в своем составе, которых затронул миграционный кризис.

Напомним, в конце октября издание Financial Times писало о том, что новая глобальная гонка вооружений рискует окончиться ядерной войной. Странам нужно найти действенные механизмы для управления напряжением.

Ядерное оружие Украины

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия ранее заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был фатальной ошибкой. По его словам, при ядерном статусе с Киевом вели диалог совсем бы на других условиях, а государство смогло бы "шантажировать весь мир".

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В свою очередь старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что Украине не следует делать подобных заявлений о ядерном оружии. Если Киев начнет дискуссию о восстановлении ядерного статуса, то существует риск попасть в один ряд с такими странами, как Северная Корея и Иран.

Как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден считает, что экономика России держится только на ядерном оружии и нефти. Это проблема, создающая ситуацию, при которой Путин становится еще более опасным.