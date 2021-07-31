Ядерное оружие Украины и шантаж: Илларионов предупредил об опасности заявления Арахамии

Заявления Арахамии о ядерном оружии могут поставить Украину в один ряд с Ираном и Северной Кореей – Илларионов / УНІАН

Если Украина запустит риторику о возможном возобновлении статуса ядерного государства, то страна поставит себя в один ряд с Северной Кореей и Ираном. Шантаж, скорее, является инструментом, который использует российский президент Владимир Путин, тогда как украинские власти должны вести себя более этично, так как государство стремится в Европу. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что мнение Арахамии не отражает позиции исполнительной вертикали власти государства. Использование шантажа является не лучшим риторическим приемом, которым пользуется Путин и оперировал "хозяин Белого дома в 2015 году по отношению к бывшему президенту Украины".

Читайте такжеКравчук сделал заявление о ядерном статусе Украины после слов посла в ФРГ"Это мнение одного из депутатов Верховной Рады, это же не позиция исполнительной власти. Это не позиция президента Украины. Шантаж – это инструмент, которым пользуется хозяин Кремля, и даже хозяин Белого Дома в 2015 году пользовался этим инструментом по отношению к предыдущему президенту Украины в отношении снятия генерального прокурора", - сказал Илларионов.

По его словам, Киеву следует придерживаться этикета и правильной политической позиции. Подобные заявления могут поставить Украину в один ряд с Ираном и КНДР, что не соответствует целям и задачам украинского государства, которое ждет европейское будущее.

"Это правильный подход. Важно занимать правильную позицию – это позиция защиты страны, граждан Украины, которая оплачена кровью более 13 тыс. украинцев. Для этого не стоит прибегать к таким мерам. Попытка идти по этому пути – это поставить Украину в положение Ирана, Северной Кореи. Это самое последнее, что можно порекомендовать. Положение Украины не там, а в Европе, рано или поздно Украина станет ее полноценным членом", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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