В Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

Джо Байден и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя слова Давида Арахамия о будущем разговоре президентов Украины и США на повышенных тонах, заявила, что ее коллега говорил о том, что Владимир Зеленский и Джо Байден будут говорить как равноправные партнеры.

Об этом нардепка сказала в эфире на телеканале "Украина 24". "О "повышенных тонах", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду имел, что это будет разговор равноправных партнеров", — отметила нардеп.

Кравчук также объяснила, что в визитах такого ранга крайне важную роль играет предварительная подготовка. Поэтому, ожидается, что руководитель МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить поездку Владимира Зеленского.

"Лидеры представляют суверенные государства, и в первую очередь президент Украины заботится об интересах украинского народа. Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Так получилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно Украина как суверенная, независимая в своей политике страна должна выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", — подытожила Кравчук.

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Напомним, ранее Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы "шантажировать весь мир", если бы имела ядерный статус.

По его мнению, первый президент Леонид Кравчук была "фатальная ошибка" – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума