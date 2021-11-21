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Россия поднимает ставки: Данилов объяснил стягивание войск Путина на границу Украины

21 ноября 2021, 22:30
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Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров, говорит секретарь СНБО.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался по поводу маневров российских войск у границ Украины. По его словам, Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов во время встречи с представителями Конгресса США на полях Halifax International Security Forum, передает пресс-служба СНБО.

По мнению секретаря СНБО, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует.

В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.

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Войска РФ у границ Украины

Американские СМИ – The Washington Post и Politico – ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. Свою информацию они подкрепили спутниковыми снимками движения российских военных сил.

В Североатлантическом альянсе заявили, что блок безопасности фиксирует большое скопление военных РФ у границ Украины. Причем, как считают в НАТО, российское государство может пойти на силовую операцию против Киева.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве очень серьезно обеспокоены ситуацией с войсками РФ у границ Украины. По его словам, угроза остается на уровне 2014 года, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маневры России связаны с "провокационными действиями" НАТО.

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СНБО войска России Алексей Данилов
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