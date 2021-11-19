Серия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

Пик концентрации войск РФ неподалеку от границ Украины ожидается в конце января – разведка / УНИАН

Военные маневры России неподалеку от границы Украины достигнут пика уже в конце января. Российское государство запустило сценарий масштабной спецоперации, которая включает дестабилизацию ситуации по разным направлениям, в том числе по миграционному, экономическому и энергетическому. Об этом заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов.

"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От антивакцинаторов к недовольству по разным причинам. Далее, миграционных кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся по нашей оценке, экономический кризис", - рассказал он в эфире программы Право на владу на 1+1.

Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по КиевуТакже руководитель разведки добавил, что Россия продолжает концентрировать войска на определенной отдаленности от украинских границ. Накопление сил будет продолжаться, процесс выйдет на пик в конце января.

"И (это) на фоне масштабного маневрирования русской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Войска РФ у границ Украины

Американские СМИ – The Washington Post и Politico – ранее опубликовали статьи, в которых говорилось о стягивании войск России к границам Украины. Свою информацию они подкрепили спутниковыми снимками движения российских военных сил.

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В Североатлантическом альянсе заявили, что блок безопасности фиксирует большое скопление военных РФ у границ Украины. Причем, как считают в НАТО, российское государство может пойти на силовую операцию против Киева.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник сказал, что в Киеве очень серьезно обеспокоены ситуацией с войсками РФ у границ Украины. По его словам, угроза остается на уровне 2014 года, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маневры России связаны с "провокационными действиями" НАТО.