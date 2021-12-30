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У Байдена предупредили Путина: США ударят мощными санкциями в случае вторжения в Украину

30 декабря 2021, 21:58
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В США предложили обсудить с РФ аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Во время телефонного разговора президент США Джо Байден планирует сообщить российскому президенту Владимиру Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на вторжение в Украину экономическими санкциями, усилением НАТО и содействием украинским усилиям по самообороне.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника администрации.

Спикер Совета нацбезопасности Эмили Хорн ранее сообщила, что президенты обсудят предстоящие январские переговоры, а также будут говорить и на другие темы.

По словам представителя администрации США, Байден стремится найти дипломатический путь снижения напряженности на границе России и Украины.

"Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, – сказал источник. – Но мы также готовы реагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину", сообщает Голос Америки.

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Бывший посол США в России Майкл Макфол сказал: "Байден поступает правильно, принимая запрос Путина о телефонном разговоре. Если Путин сделал такой запрос, значит, ему есть что сказать. Но Байден также должен донести до него свой посыл. Во-первых, Байден должен дать понять, что серьезные переговоры о европейской безопасности должны включать гораздо более широкую повестку, чем предложил Путин, включая угрозы безопасности со стороны России, такие, как аннексия Крыма, признание Южной Осетии и Абхазии, а также российские силы, оккупирующие территории в Украине, Грузии и Молдове".

"Во-вторых, Байден должен дать понять Путину, что при любом обсуждении безопасности и суверенитета Украины за столом переговоров должны присутствовать украинцы. Может быть, Европе нужен формат Хельсинки 2.0. Но Европе не нужен формат Ялта 2.0", – отметил Макфол.

Представитель Совета по национальной безопасности сообщил Голосу Америки, что США полагаются на свои альянсы в регионе для достижения дипломатического решения.

"Мы как альянс придерживаемся единой позиции в вопросе о последствиях, с которыми столкнется Россия, если она начнет действовать против Украины, – сказал источник. – Но мы также едины в нашей готовности вести принципиальное дипломатическое взаимодействие с Россией… Мы будем придерживаться принципа "ничего не говорить о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Представители администрации отказались публично реагировать на требования Москвы, в том числе об отказе принять Украину в НАТО и сокращении присутствия альянса в Центральной и Восточной Европе.

Высокопоставленный представитель администрации заявил: "Мы считаем, что сможем добиться наибольшего прогресса за столом переговоров, сидя друг напротив друга за закрытыми дверями и поддерживая постоянные консультации с нашими союзниками и партнерами. Так что в настоящее время у нас нет никаких планов по публикации документа или проекта соглашения, как это сделала российская сторона".

Напомним, в Белом доме объявили, что в четверг состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным. По словам представителей администрации США, о звонке опросили в Кремле.

Также в скором времени следует ожидать разговора президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского, но точная дата звонка пока что неизвестна.

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