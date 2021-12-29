Отвод 100 тысяч войск РФ от Украины и усиление НАТО на востоке: Байден объявит Путину ультиматум

Байден потребует от Путина отведения войск России от границ Украины / Getty

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским главой государства Владимиром Путиным потребует отвода 100-тысячной группировки войск России от границ Украины. Если Россия пойдет на военное вторжение на территорию украинского государства, Вашингтон усилит войсками восточный фланг Североатлантического альянса. Об этом заявил журналист Джек Детч.

В своем Twitter-аккаунте он, ссылаясь на подробности разговора с одним из высокопоставленных чиновников американской администрации, написал о том, что США укрепят восточный фланг НАТО дополнительными военными подразделениями, если Москва решится на военную операцию против Киева.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе"Байден скажет Путину, что США укрепят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину", - цитирует журналист чиновника Белого дома.

Кроме того, одним из требований Вашингтона является отвод всей 100-тысячной группировки российских военных от границ Украины в пункты их прежней дислокации.

"По словам чиновника, США хотят, чтобы более 100 000 российских военнослужащих возле Украины вернулись в районы их прежней дислокации", - написал Детч.

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Также он добавил, что Запад работает над санкциями против России на случай нового военного вторжения в Украину.

"США также работают с европейскими союзниками над санкциями против русских, если начнется новое вторжение", - подчеркнул Детч.

Телефонные переговоры Байдена и Путина

В Белом доме 29 декабря заявили, что глава Кремля Владимир Путин запросил телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Американский глава государства согласился на переговоры, которые состоятся в четверг, 30 декабря.

Байден планирует обсудить с Путиным январскую переговорную повестку. Речь идет о переговорах США и РФ, а также саммите Россия – НАТО и встрече представителей Москвы с ОБСЕ.

Представитель администрации Штатов Эмили Хорн также сказала, что Байден продолжает вести переговоры с лидерами стран западного мира для выработки ответной позиции по вопросу концентрации Россией войск у границ Украины.

Байден в ходе разговора с Путиным заявит о том, что консультации со странами Запада остаются приоритетным вопросом для Вашингтона в ситуации с переговорами по безопасности.

Разговор Байдена и Путина состоится в 22:30 по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался вопрос предстоящих переговоров Байдена и Путина. Штаты заверили Киев в поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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