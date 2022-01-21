Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину

Владимир Зеленский заявил, что если Россия нападет, то проиграют все / Фото Reuters

В случае вторжения России пострадает не только Украина, но и страны-соседи. Это будет война, в которой проиграют все. Такое заявление озвучил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют", - сказал Зеленский.

По его словам, российская агрессия грозит странам, граничащим с Украиной, потерей жизней, а те государства, которые расположены дальше, могут столкнуться с миграционным кризисом.

"Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто дальше - коснется миграционный кризис. Для нас самое главное - сохранить нашу территорию", - отметил Зеленский.

Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки".

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Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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