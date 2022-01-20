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Угроза реальная: у Зеленского оценили сценарий российского вторжения

20 января 2022, 14:50

У президента постоянно анализируются разные сценарии российского вторжения в Украину.

Офис президента
В Офисе президента оценили российскую угрозу/ УНИАН

Офис президента получает данные о переброске войск РФ к границам и от западных партнеров, и от разведки в ежедневном режиме.

Как говорит источник из окружения главы государства, в ОП понимают реальную угрозу российской агрессии, но не хотят сеять панику, пишет УП. Off the record.

У президента также постоянно анализируются разные сценарии российского вторжения в Украину, отмечается в сообщении.

"Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику", - пояснили в ОП.

Там добавили, что сила Украины в стабильности, стабильности экономики, в том числе и гривны.

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У Зеленского просят на всех международных встречах у партнеров не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику

Если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то "никакого вторжения не надо будет", добавили в ОП.

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