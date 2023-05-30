УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - Подоляк

Алина Дембицкая
30 мая 2023, 21:02 обновлено 30 мая, 21:02
162
Советник главы ОП подчеркнул, что россияне с перепугу начали сравнивать Москву с Багдадом. Мол, ничего страшного, Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась.
'Границы времен Ивана Калиты': россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - Подоляк
Подоляк заявил, что россиян начали готовить к сокращению территорий РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в стране-агрессоре России начали готовить своих граждан к сокращению территорий РФ. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Как отметил Подоляк, заявления представителей российской Госдумы о том, что "дроны долетают до Москвы через большую территорию страны" могут свидетельствовать о том, что население готовят к необходимости сокращения территорий.

Советник главы ОП подчеркнул, что россияне с перепугу начали сравнивать российскую столицу с Багдадом. Мол, ничего страшного, Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась.

Кроме того, Подоляк отметил, что теперь для граждан РФ нужен новый "урок истории" от главного российского преступника Владимира Путина. Это заявление, по мнению советника главы ОП, может быть таким: "Никакой паники. Специальная военная операция идет по плану. Мы обязательно вернемся в московские исторические границы времен Ивана Калиты".

Массированная атака дронов на Москву

Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Кроме того, в Сети рассказали, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал "уничтожить Киев до основания".

Смотрите видео о том, как Путина жестко унизили атакой на Белгород:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФ

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФ

21:15 Мир
"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на Москву

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на Москву

19:13 Мир
"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронте

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронте

19:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:25

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запреты

21:15

Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФВидео

21:02

"Нападение" дронов на Москву: США не одобряет атаки по российской территорииВидео

21:02

"Границы времен Ивана Калиты": россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - ПодолякВидео

21:01

За что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон - мнение экспертаВидео

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоРФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко
20:31

"Ой, люди добрые. Поспать не удалось": Волочкова в ужасе пожаловалась на дроны в МосквеВидео

20:15

В кошельке будет бешеная сумма денег: астролог рассказал, кому повезет в июнеВидео

19:36

Кадыров забился в припадке истерики из-за атаки на Москву и пообещал "жестокую" местьВидео

19:20

Бумеранг войны возвращается в Москвумнение

Реклама
19:13

"ПВО отработала штатно": Путин разразился угрозами из-за атаки на МосквуВидео

19:07

"Россияне вели наступление на трех направлениях": Маляр про ситуацию на фронтеВидео

18:32

"Все наши родные теперь на небе": из Бахмутского района спасли троих осиротевших детокВидео

18:03

Оля Цибульская показала архивные фото со своим "тайным" мужем

18:02

Россияне подали в розыск главнокомандующего Валерия Залужного

17:51

Искупаются в деньгах: 3 знака зодиака испытают финансовую удачу в июнеВидео

17:34

Чем можно смазать тесто если, нет яиц: есть целых 4 альтернативы

17:33

Не сдержалась: Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную РублевкуФотоВидео

17:25

Котлеты из печени будут пышными и нежными: безумные трюки, которые приведут в восторгВидео

17:17

Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяцЭксклюзив

17:14

Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях: лайфхаки, которые облегчат уборку

Реклама
17:09

Военный эксперт пояснил, какая главная задача у ВСУ в БахмутеВидео

16:22

Был дома с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

16:22

Он сбил все ракеты: Игнат опроверг заявления Шойгу об "уничтожении" PatriotВидео

16:19

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "крислатий" в украинском языкеВидео

16:18

День ангела в июне 2023: кого поздравить с именинами

16:02

Спасаем чугунную сковородку: как очистить ее от нагара снаружи и внутри

15:54

В среднем плюс 150-250 грн: эксперт спрогнозировал, как вырастет тариф на свет

15:40

Снятие с воинского учета: кто подпадает и как выглядит процедураВидео

15:22

Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

15:13

"Это фетиш оккупантов": Коваленко сказал, на что РФ готова потратить десятки ракет

15:08

Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

14:54

Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиковВидео

14:52

Как сохранить клубнику свежей: будет лежать неделю благодаря одному ингредиентуВидео

14:46

Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света

14:38

"Смотрела с балкона на дроны": Кличко рассказал о погибшей 33-летней киевлянкеФотоВидео

13:57

Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и о чем с ним можно говорить

13:44

Интрига раскрыта: стало известно, кто стал вторым тренером шоу Голос країни-13Видео

13:26

Козловский оценил победу ФК "Рух" в чемпионате U19: "Победный маятник не должен останавливаться" актуально

13:25

Андрей Шевченко привез в Киев и показал на публике красавца-сынаВидео

13:22

Гороскоп на завтра 31 мая 2023: Рыбам – новое, Стрельцам – привет из прошлогоВидео

Реклама
13:22

Концерты путинистки Ольги Бузовой отменят в Израиле

12:58

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: Резников о сценарии контрнаступления

12:55

"Вы что творите?": Пригожин в истерике налетел на Минобороны РФ из-за атаки дроновВидео

12:52

Галкин и Пугачева взбесили россиян свежим красивым фото

12:29

Украинская команда приняла участие в лондонском велопробеге при содействии Favbet Foundation реклама

12:16

О тле можно забыть: как быстро избавиться от насекомых на смородине

12:16

"Дроны хотят вернуться к создателям": Подоляк прокомментировал атаку на МосквуВидео

12:08

Владимир Дантес признался родителям, что стал отцом

12:06

Москву атаковал беспилотник "от Ани Лорак"

12:05

Постоянно пьют: легендарная русская актриса жестко прошлась по россиянамВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять