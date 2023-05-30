'Границы времен Ивана Калиты': россиян начали готовить к сокращению территорий РФ - Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что россияне с перепугу начали сравнивать Москву с Багдадом. Мол, ничего страшного, Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась.

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Подоляк заявил, что россиян начали готовить к сокращению территорий РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в стране-агрессоре России начали готовить своих граждан к сокращению территорий РФ. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Как отметил Подоляк, заявления представителей российской Госдумы о том, что "дроны долетают до Москвы через большую территорию страны" могут свидетельствовать о том, что население готовят к необходимости сокращения территорий.

Советник главы ОП подчеркнул, что россияне с перепугу начали сравнивать российскую столицу с Багдадом. Мол, ничего страшного, Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась.

Кроме того, Подоляк отметил, что теперь для граждан РФ нужен новый "урок истории" от главного российского преступника Владимира Путина. Это заявление, по мнению советника главы ОП, может быть таким: "Никакой паники. Специальная военная операция идет по плану. Мы обязательно вернемся в московские исторические границы времен Ивана Калиты".

Массированная атака дронов на Москву

Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Кроме того, в Сети рассказали, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал "уничтожить Киев до основания".

Смотрите видео о том, как Путина жестко унизили атакой на Белгород:

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