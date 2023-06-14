После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

Путинские подчиненные почти 7 лет держали в своем плену политзаключенного Андрея Захтея. 14 июня он наконец-то вернулся домой. Видео встречи с его 7-летней дочкой уже разлетелось в Сети.
Захтея передали через российско-латвийскую границу, а позже встретились делегация Посольства Украины в Латвии.
Стоит отметить, что Затхея арестовали, когда дочке было 7 месяцев, а сейчас ей уже 7 лет.
Смотрите видео о встрече Андрея Затхея с дочерью:
В чем обвиняли Андрея Затхея
Андрея Затхея задержали в августе 2016 года в аннексированном Крыму. Тогда в ФСБ утверждали, что Затхей якобы является украинским десантником, который "готовил теракты" на оккупированном полуострове.
Мужчину держали под стражей в московском СИЗО, после чего вернули в Крым. Вместе с Затхеем обвинялся и Евгений Панов. Их обвиняли в подготовке к "подрыву" объектов туристической и социальной инфраструктуры Крыма.
Андрей Затхей подписал досудебное соглашение со следствием, после чего его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
Стоит отметить, что украинские власти отрицали все обвинения, которые были адресованы Затхею.
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