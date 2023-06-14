УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 23:10 обновлено 14 июня, 23:13
72
Андрей Затхей обвинялся якобы в "подготовке терактов" на территории аннексированного Крыма.
Андрей Затхей
Политзаключенный Андрей Затхей вернулся в Украину спустя более 6 лет заключения в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Суспільне

Путинские подчиненные почти 7 лет держали в своем плену политзаключенного Андрея Захтея. 14 июня он наконец-то вернулся домой. Видео встречи с его 7-летней дочкой уже разлетелось в Сети.

Захтея передали через российско-латвийскую границу, а позже встретились делегация Посольства Украины в Латвии.

Стоит отметить, что Затхея арестовали, когда дочке было 7 месяцев, а сейчас ей уже 7 лет.

видео дня
Андрей Затхей
Политзаключенный Андрей Затхей вернулся в Украину спустя более 6 лет заключения в РФ / фото: Суспільне

Смотрите видео о встрече Андрея Затхея с дочерью:

Андрей Затхей
Андрей Затхей вернулся после более 6 лет заключения в РФ / фото: скриншот

В чем обвиняли Андрея Затхея

Андрея Затхея задержали в августе 2016 года в аннексированном Крыму. Тогда в ФСБ утверждали, что Затхей якобы является украинским десантником, который "готовил теракты" на оккупированном полуострове.

Мужчину держали под стражей в московском СИЗО, после чего вернули в Крым. Вместе с Затхеем обвинялся и Евгений Панов. Их обвиняли в подготовке к "подрыву" объектов туристической и социальной инфраструктуры Крыма.

Андрей Затхей подписал досудебное соглашение со следствием, после чего его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Стоит отметить, что украинские власти отрицали все обвинения, которые были адресованы Затхею.

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

23:10 Украина
ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky News

22:14 Мир
Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщину

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщину

22:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

22:02

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщинуВидео

Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - КошарнаяАвария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная
21:29

Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИВидео

20:50

Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

20:35

Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да ВинчиВидеоблоги

20:28

Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишинаВидео

Реклама
20:14

HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

20:11

Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"Видео

19:41

Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроныВидеоблоги

19:14

Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

19:06

Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливняхВидео

19:01

Мечтал стать комиком: как Залужный превратился из "Валерчика" в мужественного генерала

18:53

Политические животные пытаются остаться в игремнение

18:45

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭСВидео

18:26

"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людейВидео

18:07

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

17:41

Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видеоВидео

Реклама
17:30

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июлеВидео

17:26

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:19

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделенияВидео

17:12

Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

16:39

"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинскийВидео

16:36

Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – СтолтенбергВидео

16:32

Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

16:21

Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

16:17

Что будет, если натирать ноги банановой кожурой летом

16:15

"Лыжи не едут": Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

16:00

Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

15:56

Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июняВидео

15:56

Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – КошарнаяВидео

15:54

Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил - СМИВидео

15:35

"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

15:35

Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в УкраинеВидео

15:32

Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животомВидео

15:26

Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

15:16

"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

15:15

Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждениеВидео

Реклама
15:04

Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

15:04

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел ОдессыВидео

14:55

"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭСВидео

14:50

"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступленииВидео

14:33

Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

14:21

8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

14:20

Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправыВидео

14:00

В ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет

13:27

12-летняя дочь Лорак удивила длинными нарощенными ногтями и курткой за 25 тысяч

13:16

Зачем воздушный шарик засовывают в унитаз: домохозяйки раскрыли секретВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять