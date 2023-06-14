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Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщину

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 22:02 обновлено 14 июня, 22:13
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МВД Украины опубликовало удивительное видео, на котором запечатлен момент спасения женщины.
обстрел Краматорска
В Краматорске вытянули живую женщину из-под завалов / Коллаж: Главред, фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российские оккупанты ударили по Краматорску в Донецкой области. В результате были разрушены дома. Из-под завалов удалось спасти женщину, которая пострадала в результате ракетного удара. Видео уже распространилось в Сети, его обнародовало МВД Украины.

На кадрах видно, как спасатели достают из-под завалов женщину. Её завалило камнями и металлическими конструкциями. К счастью женщина смогла сама подняться после того, как её буквально откопали спасатели.

Однако не всем удалось пережить эту атаку. Два человека погибли.

"Утром российские ракеты разрушили десятки домов, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянская. В результате террористического удара 2 человека погибли, еще 2 человека получили ранения. Искренние соболезнования близким и родным", — говорится в сообщении.

Смотрите видео о спасении женщины в Краматорске:

Ракетные обстрелы Украины

Напомним, что ночью, 14 июня, в Одессе раздавались взрывы, РФ атаковала город Калибрами. Взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области. В результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, еще один человек пострадал - разрушены частные дома и коммуникации.

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге. В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек.

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