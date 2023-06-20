'Угроза есть всегда': в ГУР раскрыли риски применения Россией ядерного оружия

В Главном управлении разведки Украины считают, хоть ядерная угроза со стороны рф гипотетически существует постоянно, нельзя сказать, что сейчас она возросла.
Как заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина, что путинская Россия - это государство-террорист, которое имеет ядерное оружие - стратегическое и тактическое, поэтому гипотетически угроза этому направлению существует всегда.
"Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", - подчеркнул Юсов.
Применение ядерного оружия Россией
Напомним, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие-Москва и Минск подписали документ. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.
Запад ответит Путину войной на ядерку в Балтийском море. Возможное применение агрессором Россией ядерного оружия в Балтийском море приведет к серьезным последствиям для Кремля, считает Александр Морозов.
Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию. Сценарий использования ядерного оружия против Украины сейчас совсем не просматривается. У нас нет целей, после поражения которых мы сразу начнем капитулировать.
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