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Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал, от чего зависит решение Альянса

Алексей Тесля
20 июня 2023, 15:18
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Общая позиция саммита НАТО будет обнадеживающей, но не конкретной, считает Александр Кочетков.
Украина, НАТО, Кочетков
Александр Кочетков спрогнозировал итоги саммита НАТО/ коллаж Главред, фото УНИАН

На предстоящем саммите НАТО большинство стран выскажется за то, чтобы Украина стала членом Альянса, однако конкретные сроки вряд ли будут озвучены, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Некоторые страны, конечно, будут высказывать оговорки, сомнения и замечания. Но никакой конкретики – ни по срокам, ни по путям решения проблемы", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что общая позиция саммита будет обнадеживающей, но не конкретной. Причем некоторые страны, в частности, США и Великобритания, даже могут предложить Альянсу заключить отдельный договор между Украиной и НАТО – об ассоциированном членстве.

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"Впрочем, все расклады по НАТО и решения членов Альянса напрямую зависят от ситуации на фронтах, а точнее от успеха нашего наступления. Чем успешнее оно будет, чем больше километров мы пройдем за линию обороны врага, чем больше вражеской живой силы и техники мы уничтожим, тем более благоприятной для нас будет позиция членов Альянса. То есть позиция НАТО будет проекцией наших успехов на поле боя", — добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина уже готова вступить в Альянс, однако Киев ждет, когда блок будет готов к такому решению.

К тому же, по его словам, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом, поскольку среди стран-участников Альянса по-прежнему есть разногласия по данному вопросу.

В блоке рассматривают альтернативные варианты решений.

В The New York Times опубликовали материал, в котором говорилось о том, что на Западе могут рассматривать сценарий об интеграции в НАТО части территорий Украины, как было в прошлом с Западной Германией.

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