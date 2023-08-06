ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на двух направлениях.

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ВСУ контрнаступают и продвигаются / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте и сообщил в течение суток страна-агрессорка Россия нанесла 30 ракетных и 48 авиационных ударов.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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Также известно, что на Бахмутском направлении украинские военные сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавляют в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Силы обороны атаковали два моста на границе Херсонской области и Крыма. В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о" хлопке " на оккупированных территориях.

Майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к Крыму. Если ВСУ удастся перекрыть логистику российских войск, то Крым с полуострова превратится в остров, считает майор запаса ВСУ.

Буданов пролил свет на контрнаступление ВСУ. Российские оккупанты построили хорошо оборудованные и залитые бетоном оборонительные посты, поэтому двигаться вперед украинским воинам сейчас нелегко. Но наступление продолжается.

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