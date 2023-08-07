ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

Наши защитники успешно отражают атаки российских военных на разных направлениях.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили обновленную информацию о ситуации на фронте. В утренней сводке говорится, что в течение суток произошло 50 боевых столкновений.

На странице Генштаба ВСУ в Facebоok рассказали, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов", - сообщили в сводке Генштаба.

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В районе Авдеевки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области", - раскрыли в утренней сводке.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия цепляется за Бахмут. Эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУ. Российские войска до сих пор сосредоточены вокруг обороны Бахмута, враг стягивает туда резервы. Но ползучим наступлением ВСУ дело не закончится, считает Попов.

Генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута. Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении, сообщил Маломуж.

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Российские войска были вынуждены перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

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