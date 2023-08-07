УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

Юлия Куришко
7 августа 2023, 08:54 обновлено 7 августа, 09:14
56
Наши защитники успешно отражают атаки российских военных на разных направлениях.
ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили обновленную информацию о ситуации на фронте. В утренней сводке говорится, что в течение суток произошло 50 боевых столкновений.

На странице Генштаба ВСУ в Facebоok рассказали, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов", - сообщили в сводке Генштаба.

видео дня

В районе Авдеевки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области", - раскрыли в утренней сводке.

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия цепляется за Бахмут. Эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУ. Российские войска до сих пор сосредоточены вокруг обороны Бахмута, враг стягивает туда резервы. Но ползучим наступлением ВСУ дело не закончится, считает Попов.

Генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута. Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении, сообщил Маломуж.

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым. Российские войска были вынуждены перенаправить движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Больше военных новостей:

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины
Реклама

Главное за день

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

08:59 Украина
ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

08:54 Украина
Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

07:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:26

Здоровье дороже зрелищ: что будет, если долго смотреть на сварку

08:59

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

08:54

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

08:48

Вот почему хек продают без головы: как он выглядит в природе

08:35

РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
07:58

В боях за Украину погиб бывший народный депутат

07:28

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:20

Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границумнение

Реклама
05:00

Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

04:45

Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

04:00

Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

03:00

Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

02:00

Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

01:10

Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУВидео

06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

Реклама
21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

18:11

"Прячут военные корабли за гражданскими суднами": россияне изменили тактику обстрелов

17:47

Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

17:26

"Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

17:00

"Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

16:57

Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

16:47

Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

16:23

Проучили: в России безногого оккупанта обозвали "убийцей" и жестоко избили

15:59

Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

15:50

"Под ударом "Мотор Сич": Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

15:45

"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Реклама
15:20

До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

15:00

"Провокация России": в полку Калиновского раскрыли, были ли пуски ракет из Беларуси

14:57

Украина увеличила радиус атак дронами: раскрыта "жирная" цель ВСУВидео

14:56

"Кривляние - не для гимна": Джамалу раскритиковали за исполнение гимна УкраиныВидео

14:19

Удары по украинским аэродромам неэффективны: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

13:57

Попрощаться успела?: Бабкина с перекошенным ртом похвасталась отдыхом в КрымуВидео

13:40

Ракеты в Украину летели из Беларуси: в Воздушных силах ВСУ пояснили ситуацию

13:32

Будут лить дожди, накроет похолодание: погода в Украине подготовила новые "сюрпризы"

13:18

Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали "Внуково"Видео

12:46

"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять