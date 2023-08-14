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Путин испугался мобилизации, ВСУ до ноября могут прорваться на юге – The Times

Андрей Ганчук
14 августа 2023, 09:18 обновлено 14 августа, 09:28
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Украина побеждает оккупационные войска страны-агрессора России, однако война не закончится в 2023 году, считает британский политолог Марк Галеотти.
ВСУ, Путин
Путин перенес мобилизацию из-за страха, а Украина весной 2024 года получит еще больше оружия от Запада - аналитик / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин отложил проведение новой волны мобилизации до зимы, поскольку опасается роста недовольства среди населения на фоне региональных выборов в сентябре. Украина побеждает в войне: ВСУ могут до ноября прорваться на юге, но война в текущем году вряд ли завершится.

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором политолог Марк Галеотти поделился своей точкой зрения о ситуации в войне России против Украины. По его мнению, Путин решил не проводить мобилизацию осенью, поскольку опасается негодования среди населения.

Путин испугался мобилизации осенью

Политолог считает, что Путин сомневается в том, проводить ли новую волну мобилизации. Российские военные придерживаются точки зрения, согласно которой Москва должна объявить новую кампанию, однако политическое окружение убедило главу Кремля в нецелесообразности проведения мобилизации осенью из-за региональных выборов. Непопулярный шаг может привести к недовольству населения.

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Как утверждает Галеотти, Путина, скорее всего, не беспокоит тот факт, что в таком случае время на подготовку новых оккупантов сократится, ведь для него главное, чтобы не пошатнулись позиции внутри РФ.

Украина побеждает, но война в 2023-м не закончится

Кроме того, Галеотти полагает, что война продлится дольше, чем предполагалось. Однако у Украины есть возможности в ближайшие месяцы осуществить прорыв на юге.

"Хотя украинское контрнаступление пошло не совсем по плану, это не значит, что он провалилось. Есть освобожденные территории, а российские войска сильно истощены. Еще есть месяц или два и до ноября Украина может совершить прорыв на южном фронте", - считает Галлеотти.

По его словам, Украина удерживает инициативу на фронте и выигрывает войну, но перспективы установления мира пока туманны.

"Проблема в том, что ни одна из сторон не готова к переговорам. Киев считает, что будет лучше вести переговоры, когда он освободит больше территорий и блокирует Крым. Россия уверена, что выдержит контрнаступление в этом году, и надеется на прекращение западной помощи Украине. Поэтому становится все более очевидно, что эта война будет продолжаться и в следующем году", - объяснил ситуацию Галеотти.

Также он добавил, что Украина весной 2024 года должна получить еще больше западного оружия, и, возможно, даже истребители F-16. Поэтому можно надеяться на последующие успехи Киева на поле боя.

"Все зависит от того, смогут ли украинцы сражаться так долго и сможет ли Запад поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В любом случае перспективы у Киева выглядят лучше, чем у Москвы. Но все, кто надеялся на завершение войны в этом году, скорее всего, будут разочарованы", - подчеркнул Марк Галеотти.

Контрнаступление ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что ВСУ успешно контратакуют на Запорожье и сумели прорваться и закрепиться на новых рубежах. В частности, армии удалось добиться частичного успеха в районе Работино.

Журналисты The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой говорится о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Как сказано в материале, на Западе готовятся к весеннему наступлению ВСУ в 2024 году.

В Институте изучения войны считают, что ВСУ продвинулись вперед на двух участках фронта. По данным американских аналитиков, украинские войска достигли продвижения на западе Донецкой - востоке Запорожской областей и в западной части Запорожской области.

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